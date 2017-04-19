Kuyumcu Cinayeti Şüphelisi Teslim Oldu

MERSİN'de tartıştığı kuyumcu 34 yaşındaki Nasır Çetinkaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren 23 yaşındaki Mustafa Güngör teslim oldu.



Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş mahallesinde dün meydana geldi. Kuyumcu Nasır Çetinkaya ile altın bozdurmaya gelen Mustafa Güngör arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Güngör, av tüfeğiyle Çetinkaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan kuyumcu götürüldüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa Güngör, bugün polis merkezine giderek teslim oldu. Mustafa Güngör, sorgusunda, Çetinkaya ile altın bozdururken aldığı komisyondan dolayı tartıştığını ve bir anlık öfkesine yenik düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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