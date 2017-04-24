Kuyudan Su Çekerken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü

KONYA'da kuyudan su çektiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Bekir Carı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Hayıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına giden Bekir Carı, kuyudan su çekmek istediği sırada elektrik akmına kapılarak ağır yaralandı. Carı'yı kuyunun yanında hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bekir Carı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Carı, burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruştruma sürüyor.



- Konya