Kuyucak Myo'da Zirve Söyleşilerinin İlki Gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu kendi sektörlerinde kariyerinin zirvesinde olan isimleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlediği zirve söyleşilerinin ilki yapıldı.



Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen söyleşinin ilk konuşmacısı özel bir şirkette bireysel emeklilik ve hayat sigortası bölge yöneticisi Rıza Okan Balaban oldu. 18 yıldır sektörde zirvede kalmayı başarmış, çok sayıda ödülün sahibi bir isim olan Rıza Okan Balaban, öğrencilere zirvede yol durumu başlığını taşıyan ve kendi kariyer öyküsünden örneklerle süslediği bir sunum gerçekleştirdi. Söyleşinin büyük kısmını interaktif olarak gerçekleştiren Rıza Okan Balaban, öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.



Çalıştığı şirketin yapısını, kariyer imkanlarını, sektördeki durumunu anlatarak konuşmasına başlayan Balaban, bireysel emeklilik ve hayata sigortası sektörü hakkında da önemli bilgiler verdi. Sektörün dünyadaki ve Türkiye'deki durumunu da özetleyen konuşmacı öğrencilere hızla büyüyen bu sektörde nasıl kariyer yapacaklarını, her bir çalışanın şirketteki iş akademisinde sürekli eğitim aldığını örnekleriyle anlattı. Balaban, kendi çalışma isteği, hayalleri ve yeteneği doğrultusunda her yeni mezunun bu sektörde sahada çalışmaya başlayarak zirve yolculuğunda yol alabileceğini, para kazanabileceğini, kariyer basamaklarını çıkabileceğini belirtti. Kendi kariyer öyküsünü de öğrencilerle paylaşan konuşmacı bilginin ucuz ve hızlı yayıldığı bir ortamda farklı olmanın ve katma değer yaratmanın dikkat çektiğini vurguladı.



Özel sektörün çalışanını olgunlaştırdığını, zorladığını ama aynı zamanda da ödüllendirdiğini belirten Balaban, işverenlerin bir adayda nelere dikkat ettiğini de anlattı. Bu noktada öğrencilere "Siz işveren olsanız çalışanınızdan ne istersiniz?" sorusunu yönelten konuşmacı, gelen cevaplardan hareketle iş görüşmesinde ve sonrasında iş dünyasında adaylardan beklenen özellikleri sıraladı. Verimli, karlı ve dürüstlükten ödün vermeden çalışmanın önemine vurgu yapan konuşmacı etik kurallardan ayrılmamak gerektiğinin altını çizdi. Artık iş dünyasında ofis, masa, mesai saatleri gibi kavramların öneminin kalmadığını hatırlatan Balaban, öğrencilere dijital dünyayı iyi öğrenmelerini, iş dünyasını ve ekonomiyi takip etmelerini tavsiye etti. Bir çalışanın beklenenin üzerine çıkarsa mutlaka başarılı olacağını, bunun için de katma değer yaratan, fark ortaya koyan çalışan olmak gerektiğini belirtti.



Mülakatlarda adayların yaptığı hatalara da değinen Balaban, sektörü ve görüşmeye geldiği firmayı araştırmadan gelen, ne iş olsa yaparım mantığı ile hareket eden adayların başarılı olamadığını söyledi. Sağlıklı çalışan isteyen firmaların bu nedenle sigara içmeyen, spor yapan adaylara yöneldiğini, futbol, basketbol gibi takım oyunlarında oynamış adayların, dijital dünyaya hakim adayların ve sıkıcı öze geçmişlerden uzak duran adayların öne çıktığını ifade etti.



Söyleşinin sonunda Kuyucak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu konuşmacıya teşekkür belgesi takdim etti. Öğrencilerin etkinlik sonunda konuşmacıya kırmızı topraktan yapılmış kumbara hediye etmeleri günün sürprizi oldu. Bu hediyeyi oldukça anlamlı bulan Balaban, birikimleri kumbaradan ziyade bankada ve bireysel emeklilikte değerlendirmenin önemine dikkat çeken bu hediye için öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN