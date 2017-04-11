Kuyucak Belediyesinden 10 Milyon Liralık Yatırım

Kuyucak Belediyesi tarafından 10 milyon TL'lik maliyetle yaptırılan çok amaçlı pazaryeri 15 Nisan Cumartesi günü kullanıma açılıyor.



Aydın'ın Kuyucak ilçesine yapılan ve içerisinde düğün salonu, kafe, restoran, otopark, pazaryeri ve dükkanları barındıran çok amaçlı pazaryeri cumartesi günü halkın kullanımına açılacak.



10 milyon liraya mal olan ve 15 ay gibi kısa sürede bitirilen dev projenin Ege Bölgesi'nde benzerinin olmadığını söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Belediyemizin geçtiğimiz üç yıllık süreç içerisindeki büyük projelerinden birisi de pazar yeriydi. Pazar erimiz ilçemizde çok kötü bir durumdaydı, çok meyilli bir arazi üzerinde yarım yamalak örtülerle bundan kırk elli sene önce yapılmış, alışveriş yapan vatandaşlarımız açıkta alışverişlerini yapmaya çalışıyordu. Tabi yağmurda yaşta yazın o aşırı sıcaklarda bir de meyilli olduğu için yaşlı insanlarımızın, engelli insanlarımızın orada alışveriş ihtiyaçlarını görme imkanı çok zordu. Dolayısıyla bizden 30 Mart 2014 seçimlerinden önce de en çok talep edilen hizmetlerden birisi de Pazar yeriydi. Biz de bu büyük projeyi tamamladık" dedi.



Kuyucak'ın en büyük ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu ve katlı pazaryerinin en alt kısmının bu ihtiyaca uygun tasarlandığını belirten Ertürk, şunları kaydetti; "300 araçlık otoparkımızı en alt katında yaptık. Bir tane kapalı modern bir düğün salonuna ihtiyacımız vardı. 700-800 kişilik bir modern düğün salonuna ihtiyacımız vardı. Bu proje içerisinde düğün salonu sorunumuzu çözdük. Çok modern güzel bir düğün salonumuz oldu. Yine bu pazaryeri içerisinde gıdayla konfeksiyon züccaciye gibi bunları birbirinden ayırmamız gerekiyordu ki bunları ayırdık. İkinci katı olduğu gibi konfeksiyon züccaciye hırdavatçılar gibi esnaflarımızı yerleştiriyoruz. En üst katta İnönü Caddesi'yle seviye olan önündeki meydanla seviye olan katta da tamamen gıda sebze meyve et ürünleri süt ürünleri ve lokantalar o bölümde içeride yani tamamen engelli vatandaşlarımızın yaşlı vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde alışverişlerini yapıp huzurlu bir şekilde evlerine dönebilecekleri bir pazaryeri inşa ettik. 7100 metrelik alan toplamda üç katlı olunca 21 bin metrekareye yaklaşan kapalı alanı kapsıyor. Onun için Kuyucak çok amaçlı pazaryeri dedik vatandaşlarımızın taleplerini de karşılamış olduk" - AYDIN