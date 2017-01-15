Kuvvetli Yağış Küçükkuyu'da Su Baskınına Neden Oldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde gece yarısı etkili olan kuvvetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.



Küçükkuyu Beldesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, belde sular altında kaldı. Çok sayıda işyerinde su baskını yaşanırken, işyeri sahipleri suların götürdüğü eşyalarını toplamak için çaba harcadı. Ev sahipleri de evlerine giren sel sularını tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.



Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesi'nde ise, Çanakkale-Balıkesir İl sınırını ayıran Mıhlı Çayı da taştı. Yazlıkların bulunduğu Mıhlı Mahallesi'nde de birçok ev sular altında kaldı. Belediye ekipleri vatandaşlara yardım etmek için yoğun çaba harçlarken, saat 02 00 sıralarında yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı. - Çanakkale