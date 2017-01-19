Kuvözdeki Bebeğini Emzirmeye Giderken Kazada Öldü

ELAZIĞ'da yeni doğum yapan Keban Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 37 yaşındaki Nurgül Celayir, hastanede kuvözde tutulan bebeğini emzirmek için giderken eşi İskender Celayir'in kullandığı otomobilin takla atması sonucu öldü. Sürücü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ise yaralandı. Keban'dan Elazığ'a gelen İskender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalı otomobil, karayolunun 20'nci kilometsinde sürücünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil sürücüsü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ağır yaralanırken, eşi Nurgül Celayir olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Nurgül Celayir'in cesedi Fırat Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.



Kaza yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.



Keban Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kuvözde tutulan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Keban'dan Elazığ'a gittiği belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ