Kuveytli İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

SARIYER'de dün gece kimliği belirsiz kişilerce silahla öldürülen İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Muhammed El Muhtari'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na alınıyor. Muhammed El Muhtari'nin cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından alındı. Kuveytli işadamı Muhammed El Muhtari'nin cenaze işlemleriyle Kuveyt Konsolosluğu'na ait görevliler ilgilendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Muhtari'nin cenazesi, özel bir şirkete ait cenaze nakil aracıyla alınarak ülkesine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Muhammed El Muhtari'nin cenazesini taşıyan araca Kuveyt Konsolosluğu'na ait araçlar da eşlik etti.



Sarıyer'de, dün gece meydana gelen olayda, lüks araçta bulunan İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Muhammed El Muhtari'nin, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilmiş ve iki işadamı silahla vurularak öldürülmüştü.



- İstanbul