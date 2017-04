Kuveyt Türk'ten Kaçuv'un Aile Evi Projesine Destek

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) "Umuda Destek" projesine destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında 23-30 Nisan 2017'de tüm bireysel kredi kartları ile yapılan her işlemde, işlem adedi başına müşterileri adına KAÇUV'un 2. Aile Evi projesi için 1 lira bağış yapıyor.



Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre banka, kansere karşı farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla KAÇUV tarafından yürütülen Umuda Destek projesine 2013 yılından bu yana destek veriyor.



Banka, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası boyunca devam eden proje kapsamında, 23-30 Nisan'da, tüm bireysel kredi kartları ile yapılan her işlemde, işlem adedi başına müşterileri adına KAÇUV'un 2. Aile Evi projesi için 1 lira bağış yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir banka olma misyonuyla hareket ettiklerini ve KAÇUV'un Aile Evi projesine 5 yıldır verdikleri destek ile çocuklara umut olmayı hedeflediklerini bildirdi.



Kanserli çocuk ve ailelerinin tedavi sırasında hiçbir ücret ödemeden konaklayabildikleri Aile Evi'nin birçok çocuk ve aileye umut olduğunu bildiklerini ve projeyi 2013'ten bu yana takip ettiklerini aktaran Demir, "Bu sebeple KAÇUV'un 2. Aile Evi'nin yapımındaki giderlerine katkıda bulunmak amacıyla, kampanyamıza bu sene de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



KAÇUV'un düzenlediği kampanyalar ve İstanbul Valiliğinin desteğiyle 2012 yılında hizmete sunduğu Aile Evi, çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul'a gelen ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak, hizmet veren bir merkez.



Sosyal ve psikolojik destek de verilen Aile Evi'nden bugüne kadar 300'ü aşkın aile faydalandı.



Daha fazla çocuk ve aileye umut olmak amacıyla inşaatına devam eden 2. Aile Evi'nin 2018 yılında İstanbul'da Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın bir alanda hizmete açılması planlanıyor.