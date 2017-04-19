Kuveyt Türk'ten Dijital Bankacılık Yarışması

Kuveyt Türk tarafından 13-14 mayıs tarihlerinde dijital bankacılık konusunda yarışma düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren kişi veya takımlara toplamda 45 bin liralık ödül verilecek.



Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın ilk defa düzenleyeceği "Hackathon - Dijital Bankacılık Kod Yarışması"nda sunduğu fikirle dereceye girmeye hak kazanan yarışmacı veya takımlara toplamda 45 bin liralık ödül dağıtılacak.



"Hack günü, hackfest veya codefest" olarak da bilinen Hackathon, yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor.



Dijital bankacılık alanında farklı fikirler sunmak isteyen herkesin katılabileceği yarışmada, jüriye sunulacak fikirlerin hayata geçirilebilmesi için takımda en az bir yazılımcı bulunması gerekiyor.



Yarışmacıların tek veya takım olarak katılabileceği yarışmaya başvurular 4 Mayıs'ta sona erecek.



İstanbul dışından yarışmaya katılmak isteyenlerin kişi başı maksimum 200 lira olmak üzere yol masrafları Kuveyt Türk tarafından karşılanacak. Bu imkandan faydalanmak için katılımcıların önce etkinlik için kayıt olması, daha sonra "hackathon@kt-invent.com.tr" adresine ulaşım talep ettiklerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekiyor.



Yarışma sonucunda birinci olan proje 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, dördüncü ve beşinci ise 3 bin TL ödül verilecek.