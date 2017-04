Kuveyt Türk'ten Altın Biriktiren "Sağlam Kart"

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk halkının alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni ürünü Sağlam Kart'ı müşterilerinin hizmetine sundu.



Banka açıklamasına göre, Kuveyt Türk'ün yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart, temel ihtiyaç alanları olan eğitim ve sağlık için yapılan harcamalarda vade farksız 5 taksit seçeneği sunarken, 100 TL ve üzeri alışverişlerde de müşterilerine taksit sayısını 12 aya kadar istedikleri gibi belirleme imkanı veriyor.



12 ay boyunca aylık 200 TL ve üzeri alışveriş yapan kart sahipleri, ekstrelerini düzenli ödediklerinde 50 TL değerinde Altın Puan kazanırken, kart ücreti de ödemiyor.



Sağlam Kart'ın Klasik, Gold ve Platinum olmak üzere 3 ayrı seçeneği bulunuyor. Kart limitinin yüzde 10'u kadar nakit avans imkanı sağlayan Sağlam Kart'ın nakit avans üst limiti Klasik seçeneği için 500, Gold için bin, Platinum için ise 2 bin TL.



Kart, sunduğu hizmetlerle de ihtiyaç duydukları her an müşterilerinin yanında olmayı hedefliyor. Kart sahipleri, konut, seyahat, yol yardımı ve concierge hizmetleri gibi pek çok konuda Sağlam Kart asistan hizmetlerinden faydalanabiliyor.



Tüm Sağlam Kart kullanıcıları, Kuveyt Türk anlaşmalı kuruluşlarının faturalarını otomatik ödeme talimatı ile ücretsiz olarak ödeyebiliyor. Platinum Sağlam Kart kullanıcıları ise yurt dışı restoranlarda yüzde 10, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı otoparklarında ise yüzde 20 indirim avantajından yararlanabiliyor.



"Amaç bilinçli harcamayı teşvik etmek"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Sağlam Kart'ın hem temel ihtiyaç harcamalarında sunduğu taksit seçenekleri hem de altın hediye özelliğiyle rakiplerinden ayrıştığını dile getirdi. Oral, şunları kaydetti:



"Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kredi kartı bulunuyor ve 2016 yılı verilerine baktığımızda kart sahiplerinden yaklaşık 2 milyon kişinin borcunu geri ödemede problem yaşadığını görüyoruz. Bu rakamlar kredi kartı kullanımında özenli olmanın önemini ortaya koyuyor. Sağlam Kart'ı tam da bu noktadan hareketle tasarladık.



Bu kart ile hem ihtiyaç duydukları an müşterilerimizin yanında olmayı hem de gereksiz harcamaları önleyerek gerçek ihtiyaçtan kaynaklanan harcamalar için avantaj sağlamayı planlıyoruz. Sektöre yeni bir bakış açısı getireceğine inandığımız Sağlam Kart ile Kuveyt Türk'ün 'Sağlam Bankacılık' anlayışı doğrultusunda attığımız adımlara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz."



Bilinçli harcamayı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Oral, bu kredi kartı ile müşterilere kısıtlı ve süreli puanlar yerine diledikleri şekilde kullanabilecekleri veya tasarruf edebilecekleri hediye altın sunmayı ve eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlardan kaynaklanan harcamalarını vade farksız taksitlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Oral, "Sağlam Kart'ın kazandırdığı Altın Puan'lar 10 TL'yi aştığında müşterilerimizin Altın Cari Hesabı'na aktarılıyor. Sağlam Kart sahipleri, bu hesaptaki altınlarını isterlerse biriktiriyor, Türk lirasına çevirebiliyor ya da gram altın olarak Kuveyt Türk şubelerinden alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.