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Kuveyt'te Görev Yapan ABD'li Asker İntihar Etti

Kuveyt'te Görev Yapan ABD'li Asker İntihar Etti

Kuveyt'in güneyindeki Arifcan bölgesinde bulunan Amerikan Askeri Üssü'nde görevli bir ABD askerinin intihar ettiği bildirildi.

Kuveyt'te Görev Yapan ABD'li Asker İntihar Etti

Kuveyt'in güneyindeki Arifcan bölgesinde bulunan Amerikan Askeri Üssü'nde görevli bir ABD askerinin intihar ettiği bildirildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerin kendi silahını ateşleyerek intihar ettiği belirtildi.

Askerin yaralı halde el-Adan Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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