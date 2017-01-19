Kuveyt'te "Fintas Group" Davası

Kuveyt İstinaf Mahkemesinin aralarında Emirin yeğeninin de bulunduğu 5 kişi hakkında verilen 5'er yıl hapis cezasını onayladığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstinaf Mahkemesinin yerel basında "El-Fintas Group" olarak bilinen davada, Kuveyt Emirine hakaret ve yalan haber yayma gerekçesiyle Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yeğeni Azbi Fahd el-Ahmed es-Sabah, Ahmed ed-Davud es-Sabah, Halife el-Ali es-Sabah, avukat Abdulmuhsin el-Atiki ve avukat Fellah el-Hacraf'a 5'er yıl ve Suud el-Usfur'a verilen bir yıl hapis cezasını onayladığı belirtildi.



Mahkeme, duruşmada Meşari Buyabis, avukat Muhammed el-Casim, Yusuf eş-Şemlen,Yusuf es-Sabah, Ahmed Seyyar ve Cerah ez-Zureyfi'nin beraatlarını teyit etti.



Kuveyt Ceza Mahkemesi sanıklar hakkındaki kararını 30 Mayıs 2016'da vermişti.



Kuveyt'teki "Fintas Group" davası, 2 Nisan 2015'te "Kuveyt Olmayan Ülke" koduyla başlayan numaradan cep telefonlarına gelen mesajda, WhatsApp programı kanalıyla oluşturulan "El-Fintas" grubun, ülkede darbe yapmak üzere yönetime karşı komplo kurduğunu içeriyordu.



El-Fintas, başkent Kuveyt'ten 26 kilometre uzaklıkta bulunan bir sahil kentinin adı.



Kuveyt parlamentosu, 6 Mayıs 2015'te gerçekleşen haftalık oturumunda, konunun savcılığa sevk edilmesi ve grup üyelerinin kimliklerinin açıklanması önerisinde bulunmuştu.