Kuveyt'te 16 Yıl Aradan Sonra Zorunlu Askerlik Uygulaması

Kuveyt'te 16 yıl aradan sonra zorunlu askerlik hizmeti için alım işlemlerinin önümüzdeki ay başlayacağı bildirildi.



Kuveyt ordusu Ulusal Hizmet Komisyonu Başkanı Tümgeneral İbrahim el-Amiri, düzenlediği basın toplantısında, 10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş 13 bin 217 Kuveytlinin zorunlu askerlik hizmeti için alım işlemlerinin önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti.



Amiri, "10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş erkek vatandaşlar, orduya katılmak için gönderilecek tebligatı beklemek üzere zorunlu askerlik için 60 gün içinde internet sitesi üzerinden ya da merkezlerde kaydını yaptırmalı." dedi.



Amiri, kadın vatandaşların askerlik hizmetinden muaf olduğunu, askerlik hizmetinden kaçanların 3 yılı bulan hapis ve para cezasına çarptırılacağını belirtti.



Kuveyt meclis üyeleri, Nisan 2015'te zorunlu askerlik yasasını onaylamış, iki yıl sonra uygulamaya koyulması konusunda mutabık kalmıştı. Söz konusu yasa, 18 ila 35 yaşları arasındaki Kuveytli erkek vatandaşların 12 ay süreyle zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesini öngörüyor.



Kuveyt'te 1980'de kararlaştırılan zorunlu askerlik hizmeti, 2001'de ilgili yasada boşluk olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.