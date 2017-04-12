Kuveyt Meclisi İngiltere ile "Suçlu Takası Anlaşmasını" Onayladı

Kuveyt meclisinin, İngiltere ile aralarında imzalanan suçlu takası anlaşmasını onayladığı bildirildi.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, mecliste gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İngiltere ve Kuveyt arasında imzalanan anlaşmanın mecliste kabul edildiğini belirtti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllar öncesine dayandığını hatırlatan Sabah, bunun bir göstergesi olarak imzalanan "suçlu takası anlaşması"nın da ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını aktardı.



Kuveyt ve İngiltere arasında suçluların karşılıklı iadesini öngören anlaşmanın ilk hali Kasım 2015'te, nihai şekli ise Aralık 2016'da imzalanmıştı.