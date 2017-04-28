Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Şanlıurfa'da

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammed Al-Mohammed ve Kuveyt Yetimleri Koruma Federasyonu heyeti, Şanlıurfa'ya gelerek Vali Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammed Al-Mohammad, Kuveyt Diplomatik Ataşesi Waleed Almenayas, Kuveyt Yetimleri Koruma Federasyonu Ceosu Fadi İskandarani, Federasyon Genel Sekreteri Salah Ahmed Aljarallah, İdari Koordinatör Abdallah Yaser ve Medya Sorumlusu Amer Adnan iştirak etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, heyete şükranlarını sunarak bazı hediyeler takdim etti. Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan başkonsolos, şehri çok güzel bulduklarını ifade ederek, çalışmalarından dolayı şehir yöneticilerini tebrik ettiğini ifade etti.



Kuveyt devletine gösterdiği ilgi ve Kuveyt insani yardım derneğine gösterdiği kolaylıktan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sunan Başkonsolos Mohammed Al-Mohammed, "Bugün bir okula gittik. Yaklaşık 600 kadar Suriyeli öğrencisi var. Bu okul ve diğerleri elbette sizin desteklerinizle amacına ulaşıyor" dedi.



Türkiye ile ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınmasını ümit ettiklerini belirten Başkonsolos Mohammed Al-Mohammed, Vali Tuna'yı Kuveyt'te ağırlamaktan şeref duyacaklarını belirtti. - ŞANLIURFA