Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden "İnsani Diplomasi" Sergisi

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, "İnsani Diplomasi" konulu fotoğraf sergisinde yaptığı konuşmada, "İnsani diplomasinin hiçbir türlü müdahaleye boyun eğmeyeceğini ve bu amaçla da Kuveyt'in insani diplomasiye katkılarına Türkiye ile devam edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.



İnsani diplomasi aracığıyla ortaya konan çabaların önemine vurgu yapmak amacıyla Türkiye-Kuveyt dostluğu çerçevesinde düzenlenen sergi CEPA Alışveriş Merkezinde açıldı.



Kuveytli diplomat Saad el-Farhan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Ulusoy'un yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Ürdün gibi çok sayıda ülkenin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.



Büyükelçi el-Zevavi, sergide yaptığı konuşmada, suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un da sanatın konuşulduğu böyle bir sergide hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu sergi aracılığıyla önemli bir mesajı sizlere iletmek istiyorum. İnsani diplomasinin hiçbir türlü müdahaleye boyun eğmeyeceğini ve bu amaçla da Kuveyt'in insani diplomasiye katkılarına Türkiye ile devam edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.



Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde bir buçuk yıldan bu yana görevli olan diplomat el-Farhan da Kuveyt'in dünya çapında yaygınlaşan projeleriyle ihtiyaç sahibi kişilere yardım elini uzatma yolunda çaba harcayan başlıca ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu sergide yer alan fotoğraflar aracılığıyla halkların çektiği acıları, bulundukları bölgelerdeki yaşam koşullarını ve onlara destek olmak isteyen Kuveyt'in üstlendiği rolün bir parçasını sizlere aktarmaya çalışacağız." diye konuştu. el-Farhan, her fotoğrafın bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, bu hikayelerin Türk okuyuculara ulaşması için de bir kitap çalışması hazırlayacaklarını söyledi.



Sergiyi özellikle halka açık bir alanda düzenleyerek olabildiğince çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan el-Farhan, "Halkın içerisinde olmak ve bir devlet olarak insani diplomasi söz konusu olduğunda halkın arasında böyle bir sergiyi yapabildiğimizi göstermek istedik. Terörizme bir mesaj vermek istiyoruz. Biz korkmuyoruz, buradayız ve çabalarımızı ön plana çıkaran çalışmaları halkın içinde yapmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.



Büyükelçilikteki görevinden önce foto muhabirliği yaptığını anlatan el-Farhan, yaklaşık 6 yıllık gözlemlerini yansıtan serginin, dünyanın birçok ülkesinde Kuveyt'in yardım elini uzattığı insanların hikayelerini ön plana çıkarmanın yanı sıra sergi aracılığıyla Türkiye-Kuveyt dostluğu kapsamında bu tarz çabaların olduğunu göstermek istediklerini belirtti.



Hindistan, Nepal, Çin ve Suriye gibi birçok ülkede yoksul ve yardıma muhtaç insanların hikayelerini konu alan ve insani diplomasiyi ön plana çıkaran fotoğrafların yer aldığı sergi yarın sona erecek.