Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Konteyner Kenti Açıldı
KİLİS'te, Kuveyt Devleti öncülüğünde 7 bin 488 Suriyeli sığınmacının barınacağı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Konteyner Kenti düzenlenen törenle açıldı.
KİLİS'te, Kuveyt Devleti öncülüğünde 7 bin 488 Suriyeli sığınmacının barınacağı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Konteyner Kenti düzenlenen törenle açıldı.
Kuveyt Devleti öncülüğünde 11 İnsani Yardım Kurumu'nun bir araya gelerek oluşturduğu fon ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile AFAD işbirliğiyle Önçüpınar Konteyner Kenti'nin içerisine 30 metrekarelik 624 çift katlı konteynerler yerleştirildi. İçersinde okul, mescit, anaokulu ile meslek kurslarının da bulunduğu ve 7 bin 488 Suriyeli sığınmacının barınacağı 10 milyon 664 bin dolara mal edilen tesisin açışına, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Kilis Valisi İsmail Çataklı, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Elzevavi, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile yurt dışı ve içerisinden çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi konuşan AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insani krizin Suriye'de yaşandığını söyledi. Bilden, yaşanan bu krizde Türkiye'nin oynadığı tarihi rolün nesiller boyu unutulmayacağını kaydederek, "İnsanlık Avrupa sınırlarında tekmelenirken, yine Akdeniz'de, bir sürü insan boğulurken, Türkiye tarihten gelen vicdanı sorumluluğunu 2011 yılından beri yerine getirmektedir" dedi.
Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk ise, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de tekrar sizinle birlikte olmaktan mutluluğunu paylaşıyorum. Kuveyt Emiri adına bu projenin açılışına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsani yardım işlerini önderi Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın yardım ve destekleriyle bu projenin açılışının iftiharla gerçekleştiriyoruz. Biz böylesi günde bin 248 konuttan, okuldan, hastaneden, sosyal tesisten ve anaokulundan müteşekkiriz. Bu proje, Kuveyt Emiri'nden, Kuveyt halkından Suriyeli kardeşlerimize bir hediyedir" diye konuştu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da, Suriye'de yaşanan çatışmaların son bulmasını dilediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları konteyner kenti gezip Suriyeli sığınmacılarla sohbet etti.
- Kilis