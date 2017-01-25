Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah İran'da

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Tahran'da resmi temaslarda bulundu.



Konuk bakan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



2 yıl aradan sonra gerçekleşen bir günlük ziyarette Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.