Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Adbullah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı ülkesine davetini ilettiği bildirildi.
Devlet Bakanı Sabah, bugün resmi ziyareti kapsamında geldiği başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi. Sabah, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt Emirinin Cumhurbaşkanı Avn'ı Kuveyt'e davetini ilettiğini belirtti.
Kuveyt'in yönetim ve halk olarak tarihsel ilişkilerinin bulunduğu Lübnan'ın yanında yer aldığını belirten Sabah, "Cumhurbaşkanı Avn'ın seçilmesinin Lübnan için umut aşıladığını" söyledi.
Ülkesinin Lübnan ile ikili ilişkileri geliştirmekte istekli olduğunu aktaran Kuveytli bakan, ülkesinin Lübnan'daki gelişim projelerini finansmanla destekleyeceğini paylaştı.
Bakan Sabah'ın, daha sonrasında Başbakan Saad Hariri ile başbakanlık makamında bir araya geldiği bildirildi.
Başkent Beyrut, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ve ardından hükümetin kurulmasıyla yoğun diplomatik hareketliliğe sahne oluyor.
Kuveyt Emiri Özel Temsilcisi Şeyh Muhammed Abdullah es-Sabah'ın yanı sıra, İran Meclis Başkanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Bağımsız Adayı Emmanuel Macron da bugün Beyrut'un ziyaretçileri arasındaydı.
Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir Es-Sebhan ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de yarın Lübnan'da temaslarda bulunacak.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede iki buçuk yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasının ardından göreve gelmişti. Avn, Hizbullah'ın ülkede ve bölgede oynadığı rol nedeniyle gerilen Körfez-Lübnan ilişkilerini düzeltmek amacıyla ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Katar'a yapmıştı.
Kuveyt Devlet Bakanı Sabah, Beyrut'ta
Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Adbullah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı ülkesine davetini ilettiği bildirildi.
Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Adbullah es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı ülkesine davetini ilettiği bildirildi.