Tiyatro sanatçısı Haydar Zorlu iki büyük eserden oluşan 'Kuvayi Milliye Destanı ve Faust' adlı oyunuyla hem Cumhuriyetin modernleşme çağına, hem de Atatürk'ün 'Ya istiklal, ya ölüm' ve 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözlerine ışık tutmaktadır.



Özel Bilgi:



"Nazım Hikmet'in yazdığı ""Kuvayi Milliye Destanı"", işgal edilen tüm ülkelere ve ezilen halklara örnek olan ulusal kurtuluş savaşımızın anlatıldığı, edebi değeri en yüksek ve önemli eserlerden biridir. İstiklal savaşı sonucu 29 Ekim 1923 de kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Tiyatrosu Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde 1 Ekim 1949 akşamı Ankara'nın Büyük Tiyatro'sunda ünlü Alman yazarı Johann Wolfgang von Goethe'nin 'Faust' adlı oyunuyla açıldı.



Oyunda birinci bölüm benzersiz bir varoluş mücadelesi sonucu kurulan Cumhuriyetin nasıl zor şartlarda kazanıldığını anlatmaktadır. İkinci bölüm ise, 26 yıl süren üretim ve eğitim çabaları sonucu, Devlet Tiyatrosu'nun törenle açılışı ve dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Faust'un Ankara Büyük Tiyatro'da oynanması, Cumhuriyetin kazanımlarının sembolik bir örneğidir."





Tür: Yetişkin Oyunu





Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Çeviren: Haydar Zorlu





Oyuncular: Haydar Zorlu





Yöneten: Natalia Murariu





Yazan: Johann Wolfgang von Goethe





Yapım: Tiyatro SanatOdası





Web Sitesi: http://www.sanatodasi.biz



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Kuvayi Milliye ve Faust



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır