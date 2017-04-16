Kuvayi Milliye Kıyafetiyle Oyunu Kullanmaya Gitti

Adana'nın Kozan ilçesinde referandum da üzerine giydiği Kuvayi Milliye kıyafeti ile oy kullanmaya gelen vatandaş dikkatleri üzerine çekti.



Referandumda sandık başına gelen vatandaşlar Kuvayi Milliye kıyafeti ile oy kullanmaya gelen vatandaşı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yusuf Kaya adlı vatandaş 16 Nisan'daki referandum da vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere Şabanata İlkokulunda 1230 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Üzerine giydiği Kuvayi Milliye kıyafeti ile oyunu kullanan Kaya, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kaya, "Bu referandum u kendi ülkemiz için yapılan bir referandum olarak kabul ediyordum fakat Avrupa ve Türkiye düşmanları bunun bir referandum dan daha ileri bir noktaya getirdiler. Bizde bu milli duygularımızı uyandırdı ve bu kıyafetle gelip onlara, Avrupa'ya ve ülke düşmanlarına mesaj vermek amacıyla Kuvayi Milliye kıyafetimi giydim geldim" dedi.



Bu kıyafetin kendisine atalarından kaldığını belirten Kaya, "Rahmetli babam özellikle kurtuluş bayramlarında ve milli günlerde sürekli bu kıyafetle etkinliklere katılırdı. Dedem aynı zamanda uzun yıllar sekiz yıl askerlik yaptı esir oldu. Lakap olarak "esir" derlerdi. Biz milli duygulara bağlı, vatanını ve bayrağını seven insanlarız. İnanıyorum ki bizim Kozan'ımızın da tüm halkı bu duyguları taşımaktadır" diye konuştu. - ADANA