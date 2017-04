2013 yılında yayımladıkları "Her İnsan Yalnızdır" isimli ilk albümleriyle beğeni toplayan Kuvars, 21 Nisan'da Kılçık Mekan sahnesinde sizlerle...



Kuvars, Burak Canözer'in liderliğinde 2009 yılının sonlarına doğru, kişisel müzik geçmişleri ve beğenileri; Hard'n Heavy'dan, Yunan ezgilerine, Türk sanat müziği'nden, özgün müziğe kadar geniş bir yelpazeye yayılan 5 müzisyenin bir araya gelmesiyle kuruldu.



2013 yılında yayımladıkları Her İnsan Yalnızdır isimli ilk albümleriyle beğeni toplayan Kuvars, 2017 yılı itibarı ile ikinci albüm çalışmalarına başladı.



Kuvars vokalde Mutlu Arı, gitar ve geri vokalde Burak Canözer, davul/perküsyonda Arda Ünlüsoy, gitarda Tayfun Yılmaz ve bas gitarda Miray Gedikli'den oluşuyor. Kuvars'a sahnede klarnette Bilge Kaan ve kemanda Alise Juska eşlik ediyor. Grup zaman zaman unplugged akustik performanslar da sergiliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kılçık Mekan



Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Kuvars



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır