Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

KASTAMONU (AA) – Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başlatmış olduğu, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" kampanyasına her kesimden destek geliyor.



Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kitap okuma oranını artırmak için başlattıkları kampanyanın eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini hatırlattı.



Başlatmış olduğu kitap ve kütüphane kampanyasına bugün çok değerli bir katkının geldiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:



"İsminin açıklanmasını istemeyen Tosyalı bir ev hanımı, el işi yaparak aldığı bir çeyrek altını ve biriktirdiği 200 lirayı makama gelerek bana teslim etti. Bana, 'Ben iki kızımı okutamadım, bari başka kızlar okusun diye elimden geleni yapmak istedim' diyen bu güzel annemizin önünde saygıyla eğiliyor, ellerinden öpüyorum."



Kaymakamlık hayatında unutulmaz anlardan birini yaşadığını ifade eden Pişkin, "Sözün bittiği yerdeyim. Bizi ayakta tutan bu Kuvay-i Milliye ruhu yaşadıkça, bu Şerife bacılar var oldukça, Allah'ın izniyle sırtımız hiçbir zaman yere gelmeyecek." dedi.