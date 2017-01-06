Kütüphaneler teknoloji üssü haline geldi

Odunpazarı Belediyesi'nin ilçe geneline yayılmış kütüphaneleri, kitap tutkunu binlerce kişiye hizmet veriyor.



Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'ye örnek gösterilen Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Binlerce kişiye hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri, Eskişehirli kitap tutkunlarının akınına uğruyor. Odunpazarı'nda 11 farklı kütüphane ile Eskişehir halkına hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HTTM) ve Bill Gates Vakfı tarafından yürütülmekte olan 'Herkes İçin Kütüphane Projesi'ne dahil oldu.



11 kütüphane ve 2 açık hava kütüphanesi



Odunpazarı Belediyesi, Emek Halk Merkezi'nde Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Nazım Hikmet Halk Kütüphanesi, Büyükdere Halk Merkezi'nde Hasan Hüseyin Korkmazgil Halk Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi, Gökmeydan Halk Merkezi'nde Kemal Tahir Halk Kütüphanesi, Büyükdere Gençlik Merkezi'nde Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi, Vadişehir Halk Merkezi'nde Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi, Kırmızı Toprak Halk Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi ile yeni yapılan Karapınar Halk Merkezi, Ihlamurkent Halk Merkezi ve Erenköy Halk Merkezi'nde yer alan kütüphanelerde Eskişehirlilere hizmet ediyor.



Odunpazarı Belediyesi Eskişehir'in ilk açık hava kütüphanelerine de sahip. Odunpazarı Belediyesi Uğur Mumcu Parkı ve Basın Parkı'nda yer alan açık hava kütüphaneleri ile Eskişehirli kitap tutkunlarına hizmet veriyor. 39 bin 100 adet kitabın bulunduğu bu kütüphanelerde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 10 bin 515. Özellikle Emek Mahallesi'nde bölge halkına hizmet veren Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi kurulduğu gönden itibaren kitap kurtlarının akınına uğrarken, bu kütüphanede kayıtlı olan 6 bin 163 kullanıcı 17 bin 390 adet kitap okudu.



Çocuklara ve gençlere hitap eden kitaplar



Çocukları ve gençleri unutmayan Odunpazarı Belediyesi, kütüphanelerinde her yaştan bireylere hitap edecek kitaplar bulundururken, bazı kütüphanelere özellikle çocuklara ve gençlere hitap eden kitaplar yerleştirmiştir. Bu kütüphanelerden biri de Büyükdere Gençlik Merkezi'nde yer alan Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi. Bin 200 kayıtlı üyesi bulunan Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi'nde ağırlıklı olarak araştırma ve KPSS hazırlık kitapları yer alıyor. Ayrıca Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi'nde ücretsiz internet erişimi de sağlanıyor. Gençlerin ve çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir diğer kütüphane ise Vadişehir Halk Merkezi'nde ki Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi. Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi'nden ağırlıklı olarak bilim kurgu, fantastik ve TEOG kitapları ödünç alınıyor.



Odunpazarı'nın ilk çocuk kütüphanesi



Odunpazarı'nda yer alan ve Odunpazarı ilçesi'nin ilk çocuk kütüphanesi olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi'nin üyelerinin tamamı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bin 300 kayıtlı üyeye sahip olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi'nde en çok zeka ve akıl oyunları bilgilerinin yer aldığı kitaplar tercih ediliyor.



Kütüphaneler teknoloji üssü haline geldi



Odunpazarı'nın farklı mahallelerinde bulunan ve birbirinden zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphaneleri ile Eskişehirlilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan Odunpazarı Belediyesi, kütüphaneleri teknoloji üssü haline dönüştürüyor. Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi'ne bir destek de Tekno Kent Teknoloji Transfer Merkezi'nden (HTTM) geldi. Hacettepe Üniversitesi ve Bil Gates Vakfı ile birlikte yürütülen 'Herkes İçin Kütüphane Projesi'ne dahil edilen Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri'nde bilgisayar laboratuarları kurulmaya başlandı. Proje kapsamında Bil Gates Vakfı Odunpazarı Belediyesi'ne bilgisayar hibe etti. Hibe edilen bilgisayarlar sayesinde Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri'nde artık vatandaşlara temek bilgisayar ve internet erişimi sağlanıyor. - ESKİŞEHİR