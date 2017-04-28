Kütüphane Bahçesinde Fidan Dikimi ve Okuma Etkinliği

Muş Halk Kütüphanesinin bahçesine, öğrenciler tarafından fidan dikildi ve okuma etkinliği gerçekleştirildi.



Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, anaokulu öğrencileri ile İl Halk Kütüphanesinin bahçesine çam fidanları dikti.



Bahçede daha sonra yaklaşık bir saat süren okuma etkinliği yapıldı.



İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tarık Çoban, bu yıl açılması planlanan kütüphanenin bahçesine fidan diken öğrencilere teşekkür etti.



MŞÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Esra Demir ise anaokulu öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak ve ağaç sevgisiyle büyüyen bir nesil yetiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.