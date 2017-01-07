Kutup Soğuklarında 'Kaplıca' Keyfi

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki termal tesisler, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü kentte yoğun ilgi görüyor.



İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin kaplıcalarında, özellikle hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, günün büyük bölümünü burada geçiriyor.



Yaklaşık 300 metre derinlikten çıkan 80 derece sıcaklıktaki kaynak suyu, 5 soğutma havuzundan geçirildikten sonra ısısı 45 dereceye düşürülerek havuzlara dökülüyor.



Kaplıca işletmecilerinden Ali Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yıldır kaplıca işlettiğini söyledi.



Vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden kaplıcaya girdiklerini anlatan Demirci, "Şu an hava eksi 30 derece ve gördüğünüz gibi halkımız gelip kaplıcaya giriyor. Vatandaşlar ailesi ile geliyor, dışarıdan yabancı misafirler geliyor. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor." dedi.



Kaplıcanın doğal olduğunu ve şifa kaynağı olarak kabul gördüğünü belirten Demirci, kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini, özellikle romatizma ve böbrek rahatsızlığı bulunanlar için şifa kaynağı olduğunu ifade etti.



İşletmeci Orhan Özden de kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeyen çok sayıda kişinin tesislerine geldiğini dile getirdi.



Kaplıcaya gelen vatandaşlardan Erdi Yalçın ise haftada bir kaplıcaya geldiğini bildirerek, "Temizliği ve şifalı olması nedeniyle sürekli tercih ediyoruz. Soğuk havaya rağmen yoğunluk yaşanıyor. Buraya bir sefer gelen artık vazgeçemiyor." diye konuştu.