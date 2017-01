Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği Kutup Masalı oyunu, 23 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



"Buz gibi bir masal hayal edin.



Masalımızın içinde; penguenler, eskimolar, kutup ayısı ve pandanın olduğunu düşününün.



Bu kahramanları kutuplarda bir köye yerleştirsek çok eğlenceli olmaz mıydı?



Kesinlikle "Bu çılgınca!" olurdu."



"Eğlenceli giden bu masalda eskimolar yıllardan beri tartışma konusu olan "Öküz çayırı hangi kraliyete aittir?" sorusuna bir türlü cevap bulamazlar ve kendi aralarında bir uyuşmazlığa giderler. Çitler çekilir ve sınırlar belirlenir. Öküz çayırı yüzünden köy ikiye ayrılmıştır ve bir türlü istenilen huzur yakalanamamıştır. Birlik beraberliği bir türlü yakalayamayan ve anlaşamayan kahramanlarımızın köyüne bir gece davetsiz bir misafir çıkagelir.



Farklı bir iklime ait olan bu sevimli misafirimiz köyde büyük bir paniğe neden olur fakat bu misafirimizin yardıma ihtiyacı vardır. Köy halkı yabancı oldukları bu misafire henüz alışamamışken hiç beklemedikleri bir durumla daha karşılaşırlar: Küresel ısınma!



Bakalım kahramanlarımız küresel ısınmayla nasıl baş edecekler?



Siz de bu masalı merak ediyorsanız "Kutup Masalı" nın sevimli ve eğlenceli dünyasına tanıklık edin."



Oyuncular



Ahu Seda Akbaş



Burak Aydın



Furkan Yurt



Rukiye Gül



Ömer Faruk Yıldırım



Şahin Kantemir



Yazan-Yöneten: Barış Can Çelik



Tür: Çocuk Oyunu



Süre: 60 Dakika