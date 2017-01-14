Kutup Masalı çocuk oyunu 14 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde



Buz gibi bir masal hayal edin... Masalımızın içinde; penguenler, eskimolar, kutup ayısı ve pandanın olduğunu düşününün...



Bu kahramanları kutuplarda bir köye yerleştirsek çok eğlenceli olmaz mıydı? Kesinlikle "Bu çılgınca!" olurdu...



Eğlenceli giden bu masalda eskimolar yıllardan beri tartışma konusu olan "Öküz çayırı hangi kraliyete aittir?" sorusuna bir türlü cevap bulamazlar ve kendi aralarında bir uyuşmazlığa giderler. Çitler çekilir ve sınırlar belirlenir. Öküz çayırı yüzünden köy ikiye ayrılmıştır ve bir türlü istenilen huzur yakalanamamıştır. Birlik beraberliği bir türlü yakalayamayan ve anlaşamayan kahramanlarımızın köyüne bir gece davetsiz bir misafir çıkagelir...



Farklı bir iklime ait olan bu sevimli misafirimiz köyde büyük bir paniğe neden olur fakat bu misafirimizin yardıma ihtiyacı vardır. Köy halkı yabancı oldukları bu misafire henüz alışamamışken hiç beklemedikleri bir durumla daha karşılaşırlar. Küresel ısınma!. Bakalım kahramanlarımız küresel ısınmayla nasıl baş edecekler? Siz de bu masalı merak ediyorsanız "Kutup Masalı" nın sevimli ve eğlenceli dünyasına tanıklık edin.