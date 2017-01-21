Kutuplarda yaşayan iki çocuğun hikayesini anlatan Kutup Macerası, Barış Manço Kültür Merkezi'nde!



Mo ile mi kardeşler kutuplarda yaşayan iki eskimo çocuğudur. Günün birinde balık yakalamak için yola çıktıklarında kutup ayısı Ponpi'nin acı içinde kıvrandığını görürler. Fok balığı Foki'yi yakalamak için avcı Kimo tarafından bırakılan bir kapana basmıştır Ponpi.



Mo ile mi kardeşler, Ponpi'yi kapandan kurtarırlar. Ancak durum bu kadar kolay değildir. Kimo'nun yardımcısı olan penguen Simoki avcı Kimo'ya yardım etmesinin bir hata olduğunu anlayınca kahramanlarımızla işbirliği yapıp Foki'yi avcı Kimo'nun tuzaklarından kurtarıp, Kimo'ya da unutamayacağı bir ders verirler. "Küresel ısınmanın kutuplarda yarattığı tehlikenin işlendiği, para hırsı içindeki insanoğlunun çevreye verdiği zararların anlatıldığı, geri dönüşümün faydalarının ayrıntılarıyla çocuklara aktarıldığı oyunumuz, çocuklarda çevre bilincinin ve geri dönüşümün faydalarının anlatıldığı eğitici, eğlenceli, danslı ve müzikli bir çocuk oyunudur."