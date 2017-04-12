Kutup Bilim Programı Çalıştayı, İTÜ'de Başladı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) öncülüğünde düzenlenen "Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı" üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde başladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) öncülüğünde düzenlenen "Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı" üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde başladı.
İki gün sürecek çalıştayda Antarktika seferlerine katılan araştırmacılar, bölgede yapılan çalışmaları ve deneyimlerini anlatacak.
2017 Türk Antarktik Bilim seferinden dönen İTÜ PolReC araştırma ekibinin ve Bulgaristan Antarktik Enstitüsünde çalışan araştırmacıların objektifine yansıyan fotoğraflar, çalıştay süresince İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde sergilenecek.
Cumhurbaşkanlığının talimatı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında, İTÜ PolReC öncülüğünde düzenlenen çalıştaya İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli'nin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Antarktika çalışmalarının, Türkiye'nin bilimsel çalışmalar yapan ilk ve tek kutup araştırma merkezi İTÜ PolReC tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Prof. Dr. Karaca, İTÜ PolReC'in ülkeyi gururlandıracak çalışmalara imza attığını, bu seferin üniversiteye motivasyon ve İTÜ'nün bu noktada bilimsel sorumluluğu üstlenmesi dolayısıyla gurur kaynağı olduğunu bildirdi.
Karaca, Antarktika'ya "dünyanın buzdolabı" denebileceğini aktararak, "Çünkü bu bölge; iklim özellikleri ve yeraltı kaynakları açısından son derece değerli. Dünyanın en büyük su potansiyeli taşıyan bu kıtasında, yaklaşık 60 ülke bilimsel araştırmalar üzerine orada çalışıyor. Bu sebeple, Türkiye olarak bizim de orada olmamız gerekiyor. Bilim yerel olamaz. Bundan dolayı bu tür araştırmalarda küresel düşünüp küresel hareket etmemiz gerekir. İTÜ'nün misyonuna uygun projelere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Antarktik Seferi ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'da bir ay boyunca yapılan çalışmalarla ülkenin gelecekte kurabileceği bilim üssü için bir alt yapı hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda dünya bilim literatürüne katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar yaptık. Coğrafi bilgi sistemleri, tektonik çalışmalar, lojistik, deniz bilimleri, kirlilik, deniz canlıları, deniz buz gözlemleri alanlarında bilim insanlarımız araştırma yaptılar. Sefer boyunca toplanan veriler en kısa sürede kaliteli bilimsel yayınlara dönüştürülerek bilim dünyasına katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu seferlerin devamlılığı sayesinde ülkemizin Antarktika kıtası üzerinde söz hakkı olan bir konuma geleceğini ümit ediyoruz."