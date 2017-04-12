Kutup Bilim Programı Çalıştayı İTÜ'de başladı

2017 Türk Antarktik Bilim Seferinden geçtiğimiz hafta dönen İTÜ PolReC araştırma ekibinin ve Bulgaristan Antarktik Enstitüsü'nde çalışan araştırmacıların objektifine yansıyan fotoğraflar da çalıştay süresince İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde sergilenecek.

Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) öncülüğünde düzenlenen "Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı" bugün İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı. Çalıştaya İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"İTÜ'nün misyonuna uygun çalışmalara imza atıyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Antarktika çalışmalarının, Türkiye'nin bilimsel çalışmalar yapan ilk ve tek kutup araştırma merkezi İTÜ PolReC tarafından yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Karaca, İTÜ PolReC'in ülkemizi gururlandıracak çalışmalara imza attığını belirtti. Prof. Dr. Karaca, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlendirilmesiyle gerçekleşen seferin üniversitemize hem motivasyon hem de İTÜ'nün bu noktada bilimsel sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle üniversitemiz için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Rektör Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antarktika'ya 'dünyanın buzdolabı' diyebiliriz. Çünkü bu bölge; iklim özellikleri ve yeraltı kaynakları açısından son derece değerli. Dünyanın en büyük su potansiyeli taşıyan bu kıtasında, yaklaşık 60 ülke bilimsel araştırmalar üzerine orada çalışıyor. Bu sebeple, Türkiye olarak bizim de orada olmamız gerekiyor. Bilim yerel olamaz. Bundan dolayı bu tür araştırmalarda küresel düşünüp küresel hareket etmemiz gerekir. İTÜ'nün misyonuna uygun projelere imza atıyoruz."

Doç. Dr. Burcu Özsoy: Hem ülkemize hem bilim dünyasına katkı sunacağız

Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da bölge hakkında şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye Antarktika'nın neresinde sorusuna yöneldiğimiz bu günleri, 2016-2017 Antarktik Yaz Sezonu olan Şubat-Nisan tarihlerinde TAE-Ulusal Antarktik Bilim Seferi ile taçlandırdık. Bir ay boyunca yaptığımız çalışmalarla hem ülkemizin gelecekte kurabileceği bilim üssü için bir alt yapı hazırlamaya çalıştık. Aynı zamanda dünya bilim literatürüne katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar yaptık. Coğrafi bilgi sistemleri, tektonik çalışmalar, lojistik, deniz bilimleri, kirlilik, deniz canlıları, deniz buz gözlemleri alanlarında bilim insanlarımız araştırma yaptılar. Sefer boyunca toplanan veriler en kısa sürede kaliteli bilimsel yayınlara dönüştürülerek bilim dünyasına katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu seferlerin devamlılığı sayesinde ülkemizin Antarktika kıtası üzerinde söz hakkı olan bir konuma geleceğini ümit ediyoruz."

