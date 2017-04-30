Kütükcü, 4 Fuardan Oluşan Konya Endüstri Zirvesini Ziyaret Etti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, KONMAK, İSKON, KONELEX ve Sac İşleme Teknolojileri fuarlarını kapsayan Konya Endüstri Zirvesini ziyaret etti.



Fuarda stant açan firmaları tebrik ederek, başarılar dileyen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konyalı makinecilerin Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini söyledi. Ziyaretlerde makine ve aksamları sektörünün önemine değinen Kütükcü, Konya makine ve aksamları sektörünün 39 aydır Konya ihracatında lider konumda olduğuna dikkat çekerek, makinecileri tebrik etti. Sektörün AR-GE merkezleri konusunda da son bir yılda önemli mesafe kat ettiğinin altını çizen Kütükcü, "Makine sektörümüz son bir yılda üç AR-GE merkezi kurdu. Böylece Konya'daki AR-GE merkezi sayımız bir yılda 2'den 7'ye yükseldi ve şehrimiz en fazla AR-GE merkezi olan 9. il oldu. İnşallah önümüzdeki dönem kurulacak yeni AR-GE merkezleri ile daha üst sıralara tırmanacağız" dedi.



Sektörden 112 ülkeye ihracat



KSO Başkanı Kütükcü, Konya'nın Türkiye makine ve aksamları ihracatında 5. sırada yer aldığını belirterek, sektörün geçtiğimiz yıl 112 ülkeye 300 milyon doların üzerinde makine ihracatı yaptığını kaydetti. Konya Sanayi Odası olarak sektörün üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için çalıştıklarını, bu yılki fuarda da ikili iş görüşmesi organize ettiklerini aktaran Kütükcü, "Oda olarak Konya'daki fuarlarımızı desteklerken, yurtdışında düzenlenen uluslararası fuarlara da sürekli olarak katılım sağlıyor, ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Bu yılki fuarımızda da Konyalı sanayicilerimiz Cezayir, Tunus, Gana, İran ve Rusya'dan gelen iş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, KSO Başkanı Kütükcü, ziyaretlerin ardından KSO'nun organizasyonuyla fuara gelen İranlı işadamları ile görüşerek, Konya sanayisi ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Konya'nın artık Türkiye'nin sanayi merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Kütükcü, Konya ile İran arasındaki ticaretin artması için daha fazla bir araya gelinmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - KONYA