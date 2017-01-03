Kütük Ev Ortaya Çıkmaya Başladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Valisi Rahmi Doğan'ın gayretleri Sarıkamış'ta yapımına başlanan Kütük Ev görünmeye başladı.



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesinde montaj çalışmalarına başlanan Kütük Ev yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Soğuğa rağmen ilgili firma tarafından çalışmaları devam eden Kütük Ev'in ağaçları Finlandiya'dan getirildi. Hazır şekilde getirilen kütükler ilgili firma çalışanları tarafından titizlikle monte ediliyor.



Kütük Ev'in Ocak sonuna kadar bitirilmesini düşündüklerini ifade eden ilgili firma yetkili Çağlar Şöhretoğlu, "Şuan yüzde 20 aşamasında inşaat, Finlandiya'dan geliyor malzemeler. İl Özel İdaresi'ne yapıyoruz bu projeyi, 600 metrekare toplamda, kütükten Butik Otel, altı restoran olacak. Üstü otel şeklinde 5 odalı olacak. Şuanda montaj çalışmalarımız devam ediyor. Ocak sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.



Kars Vali Rahmi Doğan'ında yakından takip ettiği Kütük Ev kayak merkezine gelenlerinde dikkatini çekiyor. - KARS