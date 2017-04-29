Kutsal Topraklardaki Kavganın Tarafları Birbirini Suçladı

Kutsal TOPRAKLARDAKİ KAVGANIN TARAFLARI BİRBİRİNİ SUÇLADI (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

Kutsal TOPRAKLARDAKİ KAVGANIN TARAFLARI BİRBİRİNİ SUÇLADI (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

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Istanbul, İstanbul, Su