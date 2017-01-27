Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay çiftinin boşanma davası başladı.



İstanbul 14. Aile Mahkemesindeki ilk duruşmada davacı Demet Şener Kutluay'ı avukat Kezban Hatemi, davalı İbrahim Kutluay'ı ise avukat Erdal Kılbaşoğlu temsil etti.



Tarafların başvurusu üzerine verilen gizlilik kararı nedeniyle gazeteciler duruşmaya alınmadı.



Ön inceleme sayılan duruşmada hakimin taraf avukatlarına tanık ve delil listelerini sorduğu, avukatların da bir sonraki duruşmada listeleri sunacaklarını bildirdiği öğrenildi.



Duruşma 24 Mart'a ertelendi.



Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin 11 yıl önce gerçekleşen evliliklerinden iki çocukları oldu. Demet Şener Kutluay, geçen yıl ekim ayında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.