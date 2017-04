Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Biz Peygamber sevgisi ile Allah sevgisine ulaşmayı murat etmiş olan bir milletiz. Peygamber sevgisini, ruhumuzun her noktasına işlemiş bir millet olarak inşallah Peygamber sevgisinden Allah'ın sevgisine ulaşacağız." dedi.



Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kutlu Doğum Programı'ndaki konuşmasında, Hazreti Peygamber'i özlediklerini belirterek, "Biz Hazreti Peygamberi görmeden inanan bir ümmetiz, görmeden inanan bir milletiz. Ona olan inancımız günlük hayatımızın her tarafını kaplamış, ona olan sevgimiz ve özlemimiz günlük hayatımızın millet olarak her anını kuşatmıştır." diye konuştu.



Kasidelerle, mersiyelerle, şiirlerle Peygamber övüldüğü zaman salat-ı şerif getirdiklerini anımsatan Kurtulmuş, Hazreti Peygamber her anıldığında 1 milyar 700 milyon insanın burnunun titrediğini söyledi.



Kurtulmuş, Peygamber'in emanetlerine gösterilen saygıya dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Biz öyle bir milletiz ki görmediğimiz ve çok şükür birtakım ikonlarıyla, statüleriyle ve resimleriyle bize aksetmemiş olan bir Peygamberi Hilye-i Şeriflerle tazim ettiğimiz o sanat eserleriyle, Hilye-i Şeriflerle süsler ve o Hilye-i Şerifleri evlerimizin bir köşesinde baş tacı ederiz. Biz öylesine Peygamberi görmeden inanmış ve sevmiş bir ümmetiz ki Hazreti Peygamber'in Hilye-i Şerifine gösterdiğimiz hürmetin aynısını sırf Peygamberi sevdiğimiz için Hırka-i Şerif'e de gösteririz. Aynı şekilde Peygamber'e olduğu atfedilen Sakal-ı Şeriflere de gösteririz. Nihayetinde bir cam parçası içerisinde, bir fanusun içerisinde gösterilen o Sakalı Şerif'in üzerinde, onları öpüp koklarken aslında Hazreti Peygamberi öpüp kokluyormuşçasına hisseder ve o şekilde ona olan bağlılığımızı artırırız."



"Allah bize bu milletin içerisindeki Peygamber sevgisini kaybettirmesin." diye niyazda bulunan Kurtulmuş, bu milletin Peygamber aşığı olduğunu dile getirdi.



Kurtulmuş, Hazreti Peygamber'in İslam toplumunu inşa ederken 3 temel esas üzerinde güven toplumunu inşa ettiğini söyledi.



Bunlardan birincisinin, insanlar arasında eşitliğin sağlanması olduğunu belirten Kurtulmuş, "Onun Mekke müşrikleriyle olan mücadelesinin aslı ne namaz ne de oruç idi. Mekkeli müşriklerin batıl şekilde de olsa namazları, oruçları ve zekatları vardı. Onlar Dar'un Nedve'de Peygamber'e şu teklifte bulunmadılar mı: 'Ya Muhammed eski köye neden yeni adet çıkarıyorsun. Ne istedin de sana vermedik? Mallarımız, bizi yönetmeni, içimizdeki güzel kadınları ve her şey alabilirsin. Ama ne oluyor da şu kara derili adamlarla biz Kureyş'in ulularının eşit olduğunu söylüyorsun. Tam da Peygamber'in davası böyleydi."



Kurtulmuş, Hazreti Peygamber'in güven toplumunun ikinci temel ayağının ise adalet olduğunu kaydederek, "Adalet, imanla yan yana gelen bir şeydir. Adaleti olmayanların imanı olmayacağı, imanı sağlam ve sahih olanların da adaleti sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlara göstereceği güven toplumunun ikinci temel unsurudur. Üçüncü ise özgürlüktür. İnsanların diledikleri şekilde inanma özgürlüğüdür. İnsanlarla bir arada yaşama özgürlüğüdür. Hazreti Peygamber'in Medine vesikasıyla Medine toplumundaki diğer din topluluklarına sağladığı özgürlük budur." ifadelerini kullandı.



Osmanlı'nın büyük bir medeniyeti inşa ederken bütün İslam dışı milletlere de verdiği özgürlüğün, bu eman toplumunun temel özgürlükleri olduğunu aktararak, bu 3 temel üzerinde yeni toplumları inşa edeceklerini anlattı.



Kurtulmuş, yeni çağın sorunlarını, dünyanın kavgalarını gürültülerini eman toplumunun prensipleriyle geride bırakacaklarına vurgu yaparak, sözlerini şöyle noktaladı:



"Hazreti Peygamber sevgisi kalplerimizdeki bir sevgi ve coşku olmaktan öte hayatımıza rehber olan ve Cenab-ı Allah'ın şu ayet-i kerimesi ile bize bildirdiği bir bütünün parçasıdır: 'Ey Muhammed müminlere söyle, eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin'. Biz Peygamber sevgisi ile Allah sevgisine ulaşmayı murat etmiş olan bir milletiz. Peygamber sevgisini, ruhumuzun her noktasına işlemiş bir millet olarak inşallah Peygamber sevgisinden Allah'ın sevgisine ulaşacağız. Allah'ın sevdiği kulların arasında olacağız. Allah bizi Hazreti Peygamber ile öte dünyada Havz-ı Kevser'in başında buluştursun. Cenab-ı Allah bizi Hazreti Peygamber'in Liva-ül Hamd isimli sancağı altında buluştursun. Cenab-ı Allah bizi 15 Temmuz şehitleriyle, Bedir, Uhud şehitleriyle, bütün şehitlerimizle Hazreti Peygamber'in sancağı altında buluştursun."