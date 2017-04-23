Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın temasının seçimine ilişkin, "İstedik ki güven bunalımı yaşayan bütün insanlık ailesine bütün dünyaya ve bütün kainata sevgili Peygamberimizin el-emin vasfını yeniden hatırlatalım. İnsanlığın yegane güven mercisi ve sığınağı olan el-Mü'min olan Rabbimizi yeniden hatırlatalım." dedi.



Görmez, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kutlu Doğum Programı'ndaki konuşmasının başında Hazreti Peygamber'e selam ve salat getirdi.



Görmez, Kutlu Doğum Haftası'nın ezelden beri milletin kalbinde var olan Resulullah sevgisi ve muhabbetinin 30 yıldır bu topraklarda ve yurt dışındaki millet varlığında kendilerini anmaktan anlamaya götüren bir gelenek olarak başladığını söyledi.



Bu çığırı başlatanlara teşekkür eden Görmez, "Bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın başlığı Hz Peygamber ve Güven Toplumu. İstedik ki güven bunalımı yaşayan bütün insanlık ailesine bütün dünyaya ve bütün kainata sevgili Peygamberimizin el-emin vasfını yeniden hatırlatalım. İnsanlığın yegane güven mercisi ve sığınağı olan el-Mü'min olan Rabbimizi yeniden hatırlatalım. İstedik ki insanın hırsları ve tamahlarıyla dejenere edilen ve ifsad edilen kainatın ve dünyanın insana emanet olduğunu Allah'ın emaneti olduğunu yeniden hatırlatalım. İstedik ki emanı kaybeden iman beldelerine, selamı kaybeden İslam beldelerine, İslam'ın o değişmez o beş büyük hakikatini beş büyük emniyetini, akıl, can, mal, namus, nesil ve din güvenliği emniyetini yeniden hatırlatalım." diye konuştu.



Görmez, 15 Temmuz'da işgal ve darbe teşebbüsünde kaybolan ve zedelenen toplumsal güveni yeniden inşa etmek istediklerini aktararak, "15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra yara alan din güvenliğimizi... Bütün güvenliklerimizin temeli olan din güvenliğimizi, iman güvenliğimizi yeniden ayağa kaldıralım istedik." dedi.



Allah'ın isimlerinden birinin de el-Mü'min olduğunu dile getiren Görmez, "güvenilir" sıfatının Cebrail'den Hazreti Peygamber'e kadar olan sürecini anlattı.



Görmez, imanın el-Mü'min Allah ile mümin olan kul arasında bir güven sözleşmesi olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:



"Mümin olan kul, el-Mü'min olan Rabbine güvendikçe, Rabbimiz mümin olan kulu bütün korkulardan emin kılar. Kur'an-ı Kerim'in 13 yerinde 'Onlara korku yoktur. Onlara hüzün yoktur.' derken Rabbimiz, kendisine güvenen emin ve veli kullarını kast ediyor. Mümin olan kul el-Mü'min olan Rabbine güvendikçe iman ve eman buluşur. Hazreti Yunus denizin karanlığında balığın karnında onun için emindi. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında ateşlerin içinde emindi. Kalbinde zerre kadar endişe ve korku yoktu. Hazreti Yusuf, kuyuda da emindi zindanda da emindi. Hazreti Musa düşmanlarının yanında emindi. Hazreti İsa annenin kucağında emindi. Hazreti Muhammed Mustafa Hira'da, Sevr'de ve Hicret esnasında yine emindi."