Şef İhsan Özer yönetiminde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu "Kutlu Doğum Konseri" ile, 26 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda!



Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid'i Şerif 'in izinden Hz.Muhammed'in hayatı, yeryüzüne teşriflerinden veda hutbelerine kadar, ayet ve hadis-i şeriflerle süslenerek, barkovizyon eşliğinde müzikal olarak anlatılacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Haliç KM Sadabad Salonu



Mekan Adresi : Eski Karaağaç Cad.



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Kutlu Doğum Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır