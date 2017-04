Kutlu Doğum Hatfası

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, Kutlu Doğum Haftasını, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlığı altında kutlayacaklarını söyledi.



Çelik, müftülük binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ettiğini ifade etti.



Kutlu Doğum Haftası'nı bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlığı altında kutlayacaklarını belirten Çelik, "Güven, insanca bir hayatının olmazsa olmazlarındandır. Her insan, canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Bilhassa İslam dünyasının her beldesinde akan kanların durmasını, insanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ortadan kalmasını, savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini dostluğun almasını, insanlar arasında güven toplumunun yeniden tesis edilmesini Rabbimden niyaz ederim." diye konuştu.