Kutlu Doğum Haftasına Bir Tepki de Cübbeli Ahmet Hoca'dan

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ projesi olduğu ortaya çıkan Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak, "Bu kötü niyetli bir projedir. Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu durdurmalarını rica ediyoruz" dedi.



Kutlu doğum haftasına ilişkin daha önceden de şüpheleri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "TGRT Haber Televizyonunun Kutlu Doğum haftası satsafasıyla ilgili haberlerini takip ediyorum. Bu hususu bu sene özellikle gündeme getirdiler. Ben de bunu birkaç kez dile getirmiştim. İslami cemaatlerin çoğu bu işten rahatsızdı. Efendimiz'in (S.A.V) doğumunun kutlanması sistematiği 1400 senedir olmasa da efendimiz (S.A.V) asrı saadetinden beri Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi olarak kutlanmaktadır. Ekseri görüş bunda ittifak etmiştir. 12'inci gecesi olarak kutlanır idrak edilir. Osmanlı ecdadımız da Selçuklu da bu konuya ihtimam göstermişlerdir. Ben hapisteyken bir köşe yazarının yazısını okudum. Bu meselenin büyük bir sorun olduğuna buradan uyandım. Kutlu doğum şu an Nisan ayında 21 ile 27'si arasında kutlanıyor. Meclisler kuruyorlar. Neymiş efendim bir bunu bir geceye sığdırmak istemiyoruz bir haftaya yaymak istiyoruz. Tamam yay bir aya yay, Rebiülevvelin tümüne yayalım. Bir ay peygamberimizden bahsedelim. Bir haftaysa Rebiülevvelin 12'inci gecesi olsun. 7 il 14 arası olsun. 12 zaten bu günlerin arasında yer alıyor. Ama burada başka bir niyet var" dedi.



Kutlu doğum haftası adı altında başka planlar olduğunu ifade eden Ahmet Hoca, "Ben anladım ki bu iş başka planla yapıldı. Bu iş yarın dinimizi tamamen değiştirmeye, gün ve gecelerimizle oynamaya götürebilecek bir kapı açıyor. Çünkü bu da dini bir gecedir. Madem bu Nisan'da bir haftaya yayılıyor, hep açık havada bahara denk geliyor. O zaman Ramazan ayı da Mart'ta olsun. Millet az oruç tutsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok büyük batıla götürür. TGRT Haber televizyonunu izlerken Ramazan Ayvallı Hocanın "Kutlu doğum haftası FETÖ projesidir" alt yazısını gördüm. Bunun tespit edilmesine çok sevindim. Sonra Şimşirgil hocamızın kutlu doğum haftasının FETÖ projesi olduğuna ilişkin yazısını okudum. Ben bunları okuyunca bu işin safiyane iyi niyetli olmadığını, kesinlikle arkasında hinlik olduğunu, İslamı bozmak olduğunu anladım" diye konuştu.



Edindiği bilgiye göre FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de doğum gününün 27 Nisan olduğunu kaydeden Cübbeli Ahmet Hoca, "Yani sözde kutlu doğum haftasının sonu FETÖ'nun doğum günü ile denk geliyor. Bunlar masonlarla çalıştıkları için semboller üzerinden mesajlar veriyorlar. FETÖ kendini mesih mehdi diye görüyor. Peygamberimizin doğumu ile kendi doğumunu eşit görüyor. Ona göre FETÖ'nun doğumu onun kadar kutlu, zaten halife olup gelmeyi hedef ederken Allah belasını verdi. Diyanetin artık bu işten biran vazgeçmesi gerekiyor.Allah rızası için rica ediyoruz. FETÖ'nun projelerini Şimşirgil hoca yazdı. Bazı profesörlerden bahsediyor. İsimlerini de yazdı. Onların FETÖ ile irtibatlı olduğunu söylüyor. Bu adamların bunu çıkardığını söylüyor. Bu kutlu doğum önerisini Mümtaz Türköne'nin teklifi üzerine olduğunu açıkladı. Bütün bunlara baktığımızda diyanetin, memleketin bu kadar sorunu varken, milleti vahabilikten kurtarmak, İŞİD'ten kurtarmak milleti şuurlandıracak hutbeler okutmak varken FETÖ'nun projelerini yaygınlaştırmasınlar. Allah rızası için rica ediyoruz. TGRT'ye bu hususta ön ayak olduğu içinde teşekkür ediyoruz. Allah biran evvel bu kutlu doğum safsatasını ortadan kaldırsın. Bu kötü niyetli bir projedir. Diyanet başkanımızdan ve diğer yetkililerden bunu durdurmaların rica ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL