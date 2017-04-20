Kutlu Doğum Haftası - Vatandaşlara 3 Bin Kutlu Doğum Aşı ve 3 Bin Gül Dağıtıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Kutlu Doğum etkinliğinde ilçe sakinlerine 3 bin kutlu doğum aşı ve 3 bin gül dağıtıldı.



Çubuk Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda ortaklaşa organize edilen etkinlikte, "İnsanlık İnsana Emanet" isimli program düzenlendi.



Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Muharrem Genç, bu yılki Kutlu Doğum Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi.



Türklerin ata yurdundan bu tarafa Hz. Peygamberin mesajında birleştiğini anlatan Genç, "Türkler, aldıkları mesajı Alparslanla Mevlana ile Yunus Emre ile Anadolu'ya getirmiş ve buradan Balkanların içine kadar götürmüşlerdir. Bu millet hep onun davasını dava edinmiş ve bu şekilde büyük millet olmayı hak etmiştir." dedi.



Hz. Peygamberin tüm insanlık için önder bir şahsiyet olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da, O'nu örnek almayan günümüz toplumunun giderek yalnızlaştı diye konuştu.



Reçetenin çok yakınımızda olmasına rağmen tedavinin uzaklarda arandığını ifade eden Acehan şunları kaydetti:



"Günümüz toplumu giderek yalnızlaşan, bunalan bir insanlık haline gelmiştir. Psikologlar ve tıp alimleri insanların yalnızlığı için çareler arıyorlar. Teknolojinin, refahın arttığı bir dünyada bütün bunlar insanın ruhuna ve huzuruna ne yazık ki şifa olmuyor. Peygamberimizin koymuş olduğu ilkeler ve prensipler, biz Anadolu insanın en çok muhtaç olduğu ilkelerdir. Günümüz insanı refah düzeyi artıkça, teknoloji arttıkça daha bir yalnızlaşıyorlar ve bence Peygamberimizin bu sözlerine daha bir muhtaç hale geliyorlar."



Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet de ilçede büyük coşkuyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesi temennisinde bulundu.



Programa konuşmacı olarak katılan Güngören Müftüsü Yunus Bıçakçı da, "Alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmeti olarak bu rahmetten biz ne derece faydalana biliyoruz?" diyen Bıçakçı, "İslam dünyasına bakıyoruz, güvenimizi yitirmiş durumdayız. Mümin kelimesi hem güvenen hem de güvenilendir. Bu topluluk bugün nerede, Yemen'e baksak göz yaşı var. Suriye'ye baksak kan var. Irak ha keza yine kanlar içerisinde. Nerede bir Müslüman yaşıyorsa, orada gözyaşı var, huzur yok. Acaba biz mi İslam'ı anlayamıyoruz, yoksa biz İslam'dan mı uzaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ilçe Müftülüğü çalışanları tarafından oluşturulan Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi.



Yapılan duanın ardından, vatandaşlara 3 bin kişilik kutlu doğum aşı ve 3 bin gül dağıtıldı, kitap hediye edildi.



Programa Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Müftüsü Muharrem Genç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Sekreteri Suat Cihangir, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.