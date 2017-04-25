Kutlu Doğum Haftası - 'Rahmet Efendim' Programı

Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi ile Merkez İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve Mezunları Vakfınca (MİHVAK), Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



Etkinlikler dolayısıyla Tevfik İleri Spor Salonu'nda düzenlenen "Rahmet Efendim" programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu anımsattı.



Ünsal, Kur'an-ı Kerim'deki Ahzab Suresi'nin 72'nci ayetini hatırlatarak, Allah'ın dini göklere, yere ve dağlara indirdiğini ama onların taşıyamadığını, bu nedenle dini insana emanet ettiğini ifade etti.



"Programlar bizi mutlu ediyor"



Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhammed Fatih Zengin de Kutlu Doğum Haftası kapsamında çeşitli programlar yaptıklarının bilgisini verdi.



Yapılan her programın farklı duyguları uyandırdığını vurgulayan Zengin, "Bu tür programların ve faaliyetlerin olması, bizleri mutlu ediyor. Gönlümüzden geçen, buradan mezun ettiğimiz her öğrencimizin, bu kutlu davanın bir parçası olması noktasındaki gayreti hepimizin duasındadır." dedi.



Zengin, konuşmasının ardından etkinliğe katılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal'a hediye takdim etti.



Programda, şair Dursun Ali Erzincanlı "Kırk Yaşındasın" ve "Ashab-ı Muhammed" şiirlerini okurken, tasavvuf sanatçısı Fatih Koca da eserlerini seslendirdi.