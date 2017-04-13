Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı
Mekan Adresi : Sazova Mah. Ulusal Egemenlik Blv. No: 209
Başlangıç Saati : 14.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io