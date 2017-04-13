Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı

Mekan Adresi : Sazova Mah. Ulusal Egemenlik Blv. No: 209

Başlangıç Saati : 14.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Kutlu Doğum Haftası, Ulusal Egemenlik, Eskişehir, Türk, Hayır
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