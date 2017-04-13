Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı



Mekan Adresi : Sazova Mah. Ulusal Egemenlik Blv. No: 209



Başlangıç Saati : 14.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Kutlu Doğum Haftası'na Özel 6. Geleneksel Hüsn-i Hat Yansımaları



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır