Kutlu Doğum Haftası" Konferansı

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi Derneği, "Kutlu Doğum Haftası" konulu konferans düzenledi.



Şişli Öğretmenevi'nde ilahilerin okunmasıyla başlayan konferansta konuşan Osman Nuri Gülaçar, Hz. Muhammed ve İslamiyet hakkında bilgi verdi.



İslam dininin önemine değinen Gülaçar, şöyle konuştu:



"Eğer bizler Müslümansak Müslüman olmayanların ardından gitmemeliyiz. Benim bir inancım, bir imanım var. Avrupa'ya insanlık götüren bir medeniyetim var. Bizler, bu toplumu inşa etmek zorundayız. Bu toplumu inşa etmek gayret ister, çaba ister. Şu topraklarda İslam'ın dirilişi bizim varoluşumuzdur."