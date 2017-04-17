Kutlu Doğum Haftası' Kasidelerle Başladı - Antalya

Antalya Müftüsü Osman Artan, toplumda insanların birbirine güvenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Kentte Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, tarihi Murat Paşa Camisi bahçesinde düzenlenen programla başladı.



Çocukların gösterileriyle renk kattığı programda, ney üfleyip kaside okuyan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emre Zıvkara beğeni topladı.



Pilav ikram edilen ve gül, karanfil, kitap dağıtılan etkinlik, Cumhuriyet Meydanı karşısındaki kapalı otopark üstünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Konser ve Mehter Takımı'nın gösterisiyle devam etti.



İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl organize edilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini bugün başlattıklarını belirtti.



Hafta kapsamında gençlerin organize ettiği konser programının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Artan, şöyle konuştu:



"Kutlu Doğum Haftası'nın bu seneki teması, çok önemli. Hazreti Peygamber ve güven toplumu. Bugün toplumumuzun birbirine güvenmeye ihtiyacı var. Komşuların birbirine güvenmeye ihtiyacı var. Aynı iş yerinde çalışan insanların birbirine güvenmesine ihtiyaç var. Sevgili Peygamberimizin bu yönüyle öğretilmesi ve aynı zamanda da yaşanması bizim için önemli. İnşallah hayırlı olacaktır diye ümit ediyoruz."



Hafta etkinlikleri kapsamında 30 Nisan'da "Engelleri Aşalım Kutlu Doğumda Buluşalım" temalı bir program da planlandığı bildirildi.