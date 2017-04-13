Kutlu Doğum Haftası Hazırlıkları

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, 2017 Kutlu Doğum Haftasında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" teması işleneceğini söyledi.



Basın mensupları ile Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesinde kahvaltıda bir araya gelen İl Müftüsü Arvas, bu yıl Van'da Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin 17 Nisan'da başlayacağını söyledi. Arvas, "2017 yılı Kutlu Doğum Haftası programları ile alakalı bu yıl da il ve ilçe müftülüklerimiz, din görevlileri ve Kur'an kursu hocalarımız çeşitli etkinlikler planlamışlardır. Bizim programlarız var. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bir tema ile işleniyor. Bu sene ise 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' teması işlenecek. Peygamberlerin bir özelliği de emin olmalarıdır. Yani emanete riayet etmeleridir" dedi.



Peygamber Efendimizin (sav) 'Emin' sıfatına vurgu yapan Arvas, toplumlarda güven konusunun önemine dikkat çekerek, "Toplumda Peygamber Efendimizin bu güzel ahlakı yaygınlaşırsa, o zaman insanlar da, toplum da rahat eder. Ama güven ortadan kalkarsa, bu sefer herkes rahatsız olur. Bu açıdan son derece isabetli bir tema bu sene işleniyor. Bizler birbirimize güvenmeliyiz. Bu anlamda herkese görevler düşmektedir. Hafta buyunca bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, il ve ilçelerimizin değişik yerlerinde çeşitli etkinliklerle bu konu işlenecek. Ayrıca bu konuda kitap dağıtımlarımız, STK ve hasta ziyaretleri gibi programlarımız da olacak. 18 Nisan'da Ulu Camii'de bir program tertip edilecek ve merkezi sistemle tüm camilerimiz ve radyolarımızla halkımıza programı ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu. - VAN