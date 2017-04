Kutlu Doğum Haftası Fetö Projesidir"

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 14-20 Nisan tarihlerini "Kutlu Doğum Haftası" olarak idrak etmenin FETÖ projesi olduğunu söyleyerek, "Peygamber Efendimizin doğum günü Rebiülevvel ayının 12'inci gecesidir ve biz bunu Mevlid Kandili olarak kutlarız. Diyanette bunu böyle kutlamalı artık ve FETÖ projesinden vazgeçmeli" dedi. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Ankara'da gerçekleştirdiği Kutlu Doğum Haftası tanıtım ve bilgilendirme toplantısında bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasının işleneceğini açıklamasını, "Birilerine yanıttır" sözüyle yorumladı.



Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde tabure, sandalye üzerinde namaz kılma, kutlu doğum haftalarında her yıl farklı temaların ele alınması gibi çoğu projesinin FETÖ projeleri olduğunu iddia eden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Diyanet İşleri Başkanının yaptığı açıklama, sanki birilerine yanıttır. Diyanetin son yıllardaki çoğu projeleri FETÖ projesidir. Bu yıl emniyet ve güvenlik temalarına dikkat çekilecekmiş. 1989 yılında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi üzerine dönemin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcıoğlu ve Fransız bir din profesörü tarafından her yıl Kutlu Doğum Haftası'nın temaları belirlenmiştir. Çünkü bunların hepsi FETÖ'nün organize projesidir. Ben iddia ediyorum ki bu isimler de FETÖ bağlantılı kişilerdir. Böyle şey olur mu? Biz Peygamber Efendimizin yılda bir kez mi 'merhamet', 'sevgi', 'şefkat' yönlerini konuşacağız. Peygamber Efendimiz unutturulmaya çalışılmaktadır. Biz Peygamber Efendimizin yüz sene sonra merhametini, sevgisini ve şefkatini konuşmayacak mıyız? Peygamber efendimiz unutturulmak isteniyor" dedi.



"DİYANET FETÖ TUZAĞINDADIR"



Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Diyanet'in FETÖ tuzaklarının tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu aktararak şunları söyledi: "Bakınız, kandil günlerini Miladi takvime göre yapacaklardı. Ramazan ayı, Kadir Gecesi de bunlara dahil. Eğer Diyanet bunları değiştirmezse bunların vebalinden kurtulamaz. Diyanet hala FETÖ tuzağındadır. Çünkü Peygamber Efendimizin doğum günü Rebiülevvel ayının 12'inci gecesidir ve biz bunu Mevlid Kandili olarak kutlarız. Diyanette bunu böyle kutlamalı artık ve FETÖ projesinden vazgeçmeli".



(Alev Hamitoğulları/İHA)