Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri - Sanayi Esnafına Kavurma Ikramı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında sanayi sitesi esnafına ekmek arası kavurma ikramında bulundu.



Sanayi Sitesi Camisi avlusunda cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dualar edildi, ardından sanayi esnafına ekmek arası kavurma ikramında bulunuldu.



Etkinliğe katılan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve ETSO Başkanı İdris Alan, esnafa ekmek arası kavurma ikram etti.



Alan, Hazreti Muhammed'in üstün kişiliği, insana değer vermesi, güvenilirliği, hakkı ve adaleti gözetmesi, sabırlı ve hoşgörülü oluşu ile tüm insanlık için en güzel örnek olduğunu söyledi.



Her Müslümanın sevgili Peygamberin başkalarına önerdiği nasihatlerini, ahlak kurallarını ve davranışlarını kendisine örnek alması gerektiğini vurgulayan Alan, "Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrif ettikleri gün şüphesiz bizler için çok olağanüstü bir gündür. Bu gün kendisine yakışır bir şekilde idrak edilmeli, anılmalı ve kutlanmalıdır." dedi.



Programa, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum yetkilileri ve sanayi esnafı katıldı.