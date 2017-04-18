Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Germencik ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı.



Germencik Belediyesi tarafından yapılan etkinliğe katılanlar, ilk olarak Türk Kızılayı Aydın Şubesinin kurduğu kan bağışı çadırında kan verdi.



Daha sonra Kur'an tilaveti ile sinevizyon gösterisi ve şiir dinletisi yapıldı.



İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Hz. Peygamberi tanımak ve daha iyi anlamak için her yıl bir tema belirlendiğini ve o tema doğrultusunda programlar yapıldığını kaydetti.



Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veli Öztürk de haftanın önemine ilişkin bir konferans verdi.