Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, bu sene müftülük tarafından düzenlenecek Kutlu Doğum Haftasının dolu dolu geçeceğini söyledi.



İl Müftüsü Faruk Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 17 Nisan'da başlayacak etkinliklerin 25 Nisanda ana program etkinliğiyle sona ereceğini belirtti.



Haftanın içeriğinden bahseden Arvas, şu ifadelere yer verdi:



"18 Nisan'da Açık ve Kapalı Cezaevindeki mahkumlara, 'Peygamberimiz' konulu konferans, kuran, ilahi ziyafeti yaşatarak çeşitli hediyeler vereceğiz. İlimize Suriyeliler başta olmak üzere başka ülkelerden göç eden mültecilere yönelik bir düğün salonunda yemek ikramında bulunacağız ve onlara kendi dillerinde ilahi ve kaside seslendireceğiz. Müftülük olarak 500 hatim okuttuk. Bu hatimleri başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruhuna hediye edeceğiz. Efendimizin miladi doğum yılı olan 20 Nisan'da Devlet Hastanesinde dünyaya gelecek bebeklerin tespitini yapacağız ve oraya gidip birer çeyrek altın ve bebeğe yaşam malzemesi hediye edeceğiz. İl ve ilçeler dahil 35 bin ortaokul öğrencisine 'Kalbimin Efendisi' ve 20 bin öğrenciye de 'İlmi Gerçekler' adlı gönderdik. Bu kitaplarla ilgili bilgi yarışması düzenleyeceğiz. İlk 20'ye girenlere çeşitli hediyeler vereceğiz. Ana programda da ana sponsorunuz Sancaklar Vakfı desteğiyle 63 mülteciye giyim yardımında bulunacağız. 10 engelli vatandaşımıza akülü ve 30 aküsüz tekerlekli sandalye dağıtacağız."